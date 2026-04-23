I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari hanno fermato un 27enne di origini rumene, celibe, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, sorpreso nell’atto di compiere un furto all’interno di un esercizio commerciale situato lungo il viale Monastir.

L’intervento è scaturito dalla tempestiva segnalazione del titolare dell’attività, il quale aveva notato il giovane aggirarsi tra le corsie con fare sospetto e occultare diversi articoli all’interno di uno zaino. I militari lo hanno quindi intercettato mentre cercava di guadagnare l’uscita, procedendo immediatamente al suo blocco e alla successiva perquisizione.

L’ispezione ha permesso di rinvenire all’interno dello zaino numerosi prodotti destinati alla cura della persona, per un valore commerciale complessivo stimato in alcune centinaia di euro. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario, ponendo fine alla vicenda senza ulteriori conseguenze.

Ricostruita l’intera vicenda e terminate le formalità di rito, il 27enne è stato arrestato per l’ipotesi di tentato furto aggravato.