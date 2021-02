Temporary Shop by Arca Tre

Dal 26 febbraio al 24 aprile la società Arca Tre Srl, in collaborazione con Dubai Planet, organizza una vendita temporanea. Nel Pet Shop sarà possibile acquistare tantissimi articoli delle migliori marche, per la cura e il benessere dei nostri adorati animali domestici. Il punto vendita, che ha un’estensione di circa 2.500 m², offre inoltre l’opportunità di acquistare tanti prodotti per la casa, per il fai da te e per il tempo libero.

E dopo lo shopping? Beh, sarà possibile gustare una fantastica colazione, un ricco aperitivo o un buonissimo caffè nel bar dello store. Ma il Dubai Planet non è solo buon cibo. È anche intrattenimento, grazie alle ampie sale interne in esso presenti: sala slot vlt e sala biliardo. Ma non finisce qui. Il Dubai Planet offre infatti molteplici servizi per soddisfare le richieste di un target di clientela più ampio: Mooney, pagamento bollette, Pago Pa, SuperEnalotto, ricariche telefoniche.

Per maggiori informazioni, sarà sufficiente collegarsi ai social network aziendali o recarsi presso il punto vendita.

Arca Tre Srle Dubai Planet si trovano a Cagliari, in Viale Monastir 128. Lo store è aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 21.00. Il Dubai Planet osserverà invece il seguente orario: 07.00-18.00 (nel rispetto delle normative anti-covid).