Temporali e piogge in arrivo su Cagliari e hinterland, scatta una nuova allerta gialla

Allerta Meteo Gialla con Criticità Ordinaria dalle 14 del 28 alle 17,59 del 29 febbraio 2024. A partire dalle 14 di oggi, mercoledì 28 e fino alle 17,59 di domani, giovedì 29 febbraio 2024 sarà in vigore il bollettino di Allerta Meteo con codice Giallo – Criticità Ordinaria per rischio idrogeologico.

Il Provvedimento è stato adottato dalla Protezione Civile regionale considerate le previsioni che danno in arrivo temporali e piogge che interesseranno anche la zona di Cagliari,

Per quanto riguarda la zona di Pirri, spesso soggetta ad allagamento, è opportuno, nelle ore in cui vige l’Allerta, evitare di parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. In alternativa è consigliato l’utilizzo degli stalli presso il parcheggio della Piscina comunale di Terramaini in via Roberto Pisano.

Con l’obiettivo di tutelare ulteriormente la sicurezza e l’incolumità pubblica, in presenza di fenomeni temporaleschi i cittadini sono invitati a prestare la massima attenzione e ad attivare le misure di autoprotezione: