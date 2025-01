Il Liceo Dettori di Tempio e tutta la comunità piangono l’ingiusta e prematura scomparsa di Eleonora Baltolu. Bellissima e professionale, la docente 40enne è stata portata via in poco tempo da una malattia. Eleonora lascia un segno indelebile nel cuore dei colleghi del Liceo dove era stata studentessa e in ho adesso insegnava da tempo impegno e amore. Struggente la lettera che proprio il “suo” liceo ha voluto dedicarle: “È sempre difficile raccontare con le parole ciò che non si sarebbe mai voluto dire. Soprattutto quando queste non possono essere che insufficienti per raccontare la bella persona che per la nostra scuola è stata la professoressa Eleonora Baltolu.

Conoscerla e ammirarne la professionalità è stato un privilegio. Così è stato anche per chi ne aveva già scoperto e apprezzato le qualità, umane e intellettuali, negli anni in cui, brillante studentessa del Linguistico, aveva frequentato il liceo Dettori, scuola che negli anni, dopo la laurea, sarebbe diventata la sua seconda casa. Con le nostre parole vorremmo essere di conforto alla famiglia, ai parenti e ai tanti che l’hanno amata e conosciuta e che ora, insieme a noi, sentiranno il vuoto di quel sorriso, sempre luminoso e discreto, che è venuto a mancare, e anche di quel suo modo, misurato e unico, di essere presente, che ha sempre fatto di lei una persona speciale.”