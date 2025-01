Un cantiere all’inizio della 131 ha praticamente bloccato Cagliari, congestionando il traffico per ore. Disagi che proseguono da questa mattina e si risolveranno- ci si augura- nel pomeriggio di domani.Il motivo del cantiere in corso è l’installazione di 8 nuovi pannelli a messaggio variabile. Questi lavori hanno comportato code di oltre 3 chilometri, oltre che molti ed ovvi disagi per gli automobilisti. Come detto e comunicato da Anas, la situazione dovrebbe migliorare nella giornata di domani. I lavori riprenderanno la settima prossima e finiranno entro le prime due settimane di febbraio. Coinvolgeranno anche la 131, sempre per l’installazione dei pannelli, ma le operazioni dovrebbero durare meno tempo e comportare disagi minori.