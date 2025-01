Un calvario che va avanti da 40 giorni quello del centauro Pietro Capodanno, 40enne coinvolto in un brutto incidente lo scorso dicembre in via Segrè. Capodanno, che è attualmente ricoverato al Brotzu, rinnova l’appello affinché chiunque abbia visto qualcosa quel maledetto giorno possa aiutarlo a trovare il colpevole: “Chiedo a chiunque si trovava in prossimità di quell’incrocio, anche pedoni, di rivolgersi ai Carabinieri o ai Vigili Urbani di Quartu Sant’Elena al fine di chiarire la dinamica dell’incidente che ha comportato un grave infortunio al sottoscritto”, fa sapere a Casteddu Online. L’incidente potrebbe costare davvero caro al centauro: “Sto rischiando l’ amputazione della gamba sinistra”, – racconta amareggiato, “se non dovesse andare bene l’intervento a cui sarò sottoposto lunedì prossimo al Rizzoli di Bologna”.

Anche un amico di Capodanno, Andrea Ruggeri, appena avvenuto l’ incidente aveva fatto un appello tramite social per avere dettagli preziosi circa quel giorno, ma nessuno, per ora, è riuscito ad aiutarli.