La pioggia è arrivata all’improvviso, dopo l’ennesima giornata dal sapore quasi estivo, la notte ha cambiato volto regalando l’attesa pioggia. Giù dal letto a causa dei forti boati, tanti tuoni che hanno rimbombato per ore. La tempesta di fulmini ha illuminato il cielo a giorno catturando l’attenzione di tanti che, non più abituati, hanno voluto assistestere in diretta al temporale.

Questa mattina, secondo gli esperti, sole e qualche nuvola che lasceranno, nelle ore successive, spazio nuovamente al tempo instabile. Benvenuto autunno, insomma, anche se con un mese di ritardo e con l’auspicio che possa rigenerare la terra assestata e arida da ben 6 mesi.