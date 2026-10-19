Una tragica notizia che scuote tutta l’isola: un altro ragazzo che va via troppo presto. Ieri la comunità ha appreso con incredulità la prematura e improvvisa scomparsa di Mario: faceva parte del Gruppo Folk Città di Tempio e del Gruppo Folk Carnival che “profondamente addolorati e senza parole.

Il nostro pensiero e il nostro abbraccio più sincero vanno a tutti i suoi familiari. A loro vogliamo far arrivare tutta la nostra vicinanza, con la speranza che possano trovare, in questo momento di dolore immenso, la forza di affrontare una perdita tanto ingiusta e difficile da comprendere”.

Commozione da parte della squadra di basket: “Non ci sono parole per descrivere il profondo dolore che tutta la New Basket Tempio sta provando per la prematura scomparsa di Mario.

La tua energia e il tuo sorriso rimarranno impressi nei nostri cuori per sempre.

Ciao Marione, fai buon viaggio, che la terra ti sia lieve”.