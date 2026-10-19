Disavventura in bici per Vasco Rossi, che dopo l’intervento alla schiena delle scorse settimane a causa di una brutta caduta dalla bici si è rotto i legamenti della spalla sinistra. A raccontarlo, con la consueta ironia, è lo stesso Vasco sui social.

“E per non farmi mancare niente, oltre alla schiena, ho rotto anche i legamenti della spalla sinistra, ma tengo duro e vi abbraccio”, spiega Vasco postando due foto in cui sorride con il tutore al braccio.

“Tutto è cominciato a Zocca, appena tornato dal tour. Primo giro nel bosco, sentiero bagnato, scivolone in una buca – racconta -. Mi aggrappo a una radice con il braccio sinistro: dolore alla spalla da svenire. Finisco un tour intero e rischio di farmi fuori alla prima passeggiata. Torno a casa e tengo tutto per me: mi sentivo già abbastanza pirla senza convocare una conferenza stampa. Tra cure e nuotate, la spalla migliora. In compenso cominciano i dolori alle gambe, per un problema alla schiena. Un’estate di dolore… con me che facevo finta di niente. Il bis lo facevano gli acciacchi”.

“A Bologna mi sottopongo a una risonanza magnetica “dinamica” con il professor Beppe Monetti, esperto e ideatore di questa innovativa tecnica. Il professor Alessandro Gasbarrini, grande amico e considerato uno dei padri della vertebrologia in Italia, esamina gli esiti insieme a lui. Il responso è chiaro: bisogna operare la colonna. Ricovero lunedì, intervento martedì. E io, il sabato, cosa faccio? Un giro in bicicletta! Scivolo sul bagnato e picchio violentemente il gomito sinistro. Stessa spalla, secondo round. Per non farmi mancare niente”. “Mi sono ricoverato con un dolore già fortissimo alla spalla – spiega Vasco -. Così, quando mi sono svegliato dall’intervento alla colonna, avevo schiena e spalla in concerto: un duetto infernale. Mancava solo che mi chiedessero il bis!”.

“L‘ultima ecografia ha evidenziato lesioni importanti alla spalla. Il professor Porcellini mi ha consigliato un altro intervento”, precisa l’artista. “Ci sto pensando: di sale operatorie per adesso ho esaurito gli abbonamenti”, conclude ironicamente Vasco. “Intanto mi aspetta tanta fisioterapia. La KOM…valescenza continua. Io pure. Un po’ ammaccato, sempre rock!”