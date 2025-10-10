In un normale venerdì per oltre mezz’ora gli utenti hanno cercato di prenotare un taxi da Pirri per l’aeroporto con entrambe le compagnie ma sia Radio Taxi 4mori che Radio Taxi Rossoblù non avevano nessuna vettura a disposizione dalla città verso il principale scalo della Sardegna.

Una situazione inverosimile che si è protratta per oltre mezz’ora e non è la prima volta ovviamente che accade perché tanti lettori ogni giorno ci segnalano le stesse problematiche. A Cagliari sono a disposizione circa 100 licenze per i taxi ma evidentemente non sono abbastanza e il sindaco Massimo Zedda poco ha fatto per migliorare la situazione. Trasporti sempre più da incubo anche quando sono ad alto costo per i clienti. Nessun taxi disponibile ma poi all’aeroporto di Elmas ce ne sono decine in attesa pronti a prendere i tanti turisti ancora in arrivo. Ma Cagliari è appunto una città turistica che non si può permettere una situazione di questo tipo: saltano voli, appuntamenti, visite mediche, anziani e disabili in difficoltà quando appunto trovare un taxi è un sogno proibito.