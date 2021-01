Tamponamento tra 4 auto sulla Ss 554 a Selargius: una donna in ospedale, diversi feriti

Incidente stradale intorno alle 7,30 a Selargius.

Una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco é intervenuta questa mattina sulla strada statale 554 in territorio di Selargius per un incidente stradale.

Per cause ancora da accertare si è verificato un tamponamento che ha coinvolto quattro autovetture: tra gli occupanti ci sono stati alcuni feriti lievi tra cui una donna che è stata estratta da una delle auto e trasportata in codice giallo in ospedale dagli operatori inviati dal servizio di emergenza del 118.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Parte della sede stradale è stata temporaneamente interdetta alla circolazione per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Per gli accertamenti e i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale.