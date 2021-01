Cagliari, vandali scatenati a San Benedetto: il Comune sbarra la piazza davanti al Teatro Lirico

Basta ai continui danneggiamenti continui. Piazza Nazzari davanti al Teatro Lirico la notte è terra di nessuno. E i vandali si appropriano degli spazi attorno al Teatro per i loro raid. Così l’amministrazione ha deciso: piazza off limits, arrivano i cancelli.

Sono attualmente in corso i lavori che prevedono la messa in sicurezza della piazza Nazzari e dell’area esterna al Teatro Lirico, individuata dall’amministrazione come luogo per gli spettacoli all’aperto per la stagione estiva del Teatro.

Come ben sanno i residenti di via Sant’Alenixedda le aree esterne al Lirico sono spesso oggetto di atti vandalici. Gruppi di malviventi che danneggiano le strutture esistenti e creano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Per porre fine al problema e porre rimedio ai continui danneggiamenti causati dagli atti vandalici l’ufficio tecnico dei lavori pubblici ha deciso intende realizzare un intervento, finalizzato alla messa in sicurezza dello spazio all’aperto antistante il piccolo Teatro, accessibile dalle scalinate e dalla rampa carrabile sulla via Sant’Alenixedda, o anche direttamente dalla piazza Nazzari dalla quale è separato da un cancello scorrevole.