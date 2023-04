Paura sulla 554 per un tamponamento a catena. Le persone coinvolte nell’incidente sono 8, tra loro anche un bambino di 5 anni. Per fortuna nessuno di loro è stato considerato in condizioni critiche dal personale del 118 giunto sul posto. Gran parte delle persone coinvolte ha rifiutato le cure. Sul posto anche i Vigili del fuoco per la rimozione del carburante finito sulla carreggiata.

E’ il secondo incidente in due giorni: ieri un’auto si era ribaltata sulla carreggiata