“Luigi Chiatti è nella residenza di Capoterra: nessuno si è allontanato dalla struttura, niente panico”

Chiatti, noto alla cronache come “Il mostro di Foligno”, è nella residenza di Capoterra. La precisazione è del sindaco Beniamino Garau dopo alcune voci corse nella cittadina che avevano allertato gli abitanti . “A seguito di varie notizie infondate e puri allarmismi che stanno scatenando un panico generale tra la popolazione, informiamo che Luigi Chiatti, comunemente conosciuto come il Mostro di Foligno, si trova presso la residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) e nessuna persona si è allontana da tale luogo”, scrive Garau, “allarmismi di questo tenore possono provocare gravi conseguenze tra la cittadinanza: in tali contesti, attendiamo l’ufficialità di eventuali notizie dagli organi preposti e cerchiamo di non dare adito a voci da bar che non hanno alcun tipo di fondamento”.