Tentato furto all’ufficio postale di Talana nella notte tra venerdì e sabato. Erano circa le 3 del mattino quando due individui, con il volto coperto e dotati di attrezzatura da scasso, hanno cercato di forzare la cassaforte dell’agenzia di via Vittorio Emanuele. I malviventi, armati di smeriglio, sono riusciti a entrare nei locali ma non a portare a termine il colpo.

A far saltare i loro piani è stato il sistema d’allarme, entrato in funzione non appena i due hanno violato l’edificio. Il suono ha messo in fuga i ladri e attivato l’intervento dei carabinieri. Le forze dell’ordine, giunte rapidamente sul posto, hanno avviato le indagini e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza, che mostrano chiaramente due figure incappucciate impegnate nel tentativo – fallito – di aprire la cassaforte.

Durante la fuga, i ladri hanno cercato di rallentare l’inseguimento piazzando sulla strada tronchi e strisce chiodate, stratagemmi che però non sono riusciti a cancellare le loro tracce. I carabinieri proseguono le ricerche, mentre la comunità resta scossa per l’episodio avvenuto nel cuore del paese.