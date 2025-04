“Il suo pontificato ha toccato le menti e i cuori. Caro Francesco, ora prega per noi e per la pace”. Il cardinale Re ha sintetizzato così nella sua omelia il messaggio di Papa Fracesco, uno die pontefici più amati di sempre, nel giorno in cui il mondo intero gli rende omaggio per l’ultimo saluto. Prima della cerimonia, Trump e Zelensky hanno avuto un colloquio in Vaticano.

Le esequie di papa Bergoglio sul sagrato di San Pietro sono terminate con il lungo applauso dei fedeli. Il presidente americano in prima fila con la moglie Melania e tutti i potenti della terra uno accanto all’altro. Sulla bara del Papa, il Vangelo aperto. Subito dopo la cerimonia è partito il corteo verso la basilica di Santa Maria Maggiore, dove è stato accolto da poveri e bisognosi, quegli ultimi a cui papa Francesco ha sempre riservato attenzione e cura. Due ali di folla hanno accompagnato la papamobile con il feretro: m igliaia di persone si sono assiepate lungo il percorso che dal Vaticano porta a Santa Maria Maggiore dove Papa Francesco sarà tumulato. Applausi, foto e tanta commozione al passaggio del mezzo.