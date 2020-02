Svolta sicurezza a Ortacesus, arrivano le telecamere: “Aiuteranno polizia e carabinieri”

Nuove telecamere per garantire maggiore sicurezza alla comunità di Ortacesus. Ad annunciarlo è Francesco Cicero, commissario del Comune della Trexenta. I giorni scorsi è arrivato, infatti, il via libera della Prefettura al progetto dell’amministrazione comunale per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza, ritenuto valido per le finalità di prevenzione e ordine pubblico. “È una grande soddisfazione per me e per tutte le persone che ogni giorno lavorano con impegno e passione per questo Comune – spiega Cicero, nominato commissario del Comune lo scorso mese – Ringrazio la Prefettura per l’attenzione che ci è stata concessa, mi attiverò in prima persona per far sì che i lavori di realizzazione partano prima possibile”.

Le telecamere verranno installate in alcune zone del Comune considerate “sensibili”. Garantiranno un maggiore controllo nel territorio di Ortacesus e rappresenteranno un valido aiuto per le forze dell’ordine.