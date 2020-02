La disperazione di Erika: “Il mio cagnolino sparito a Perd’e Sali, 500 euro a chi me lo riporta”

È uscito dal cancello del terreno dei suoi padroni, a Perd’e Sali, per fare una passeggiata, ma non è più tornato. Leo, splendido Bully Exotic di appena un anno, è scomparso nel nulla già da diverse ore. La proprietaria, Erika Rossi, 39enne cagliaritana, ha già provato a cercarlo nel dedalo di viuzze della località marina di Sarroch, ma senza ottenere nessun risultato. Alla fine, ha deciso di lanciare un appello attraverso Casteddu Online: “Non si è mai allontanato per così tanto tempo, è abituato a stare quasi sempre vicino alla sua mamma. Sono disposta a offrire anche cinquecento euro a chi me lo riporterà sano e salvo. Il mio numero è +393455141030”.