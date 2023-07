Svolta a Uta, 13 milioni in cassa: “Sì al parco dei grandi eventi e al polo didattico”

Nel dettaglio a breve verranno progettate le opere riguardanti il Parco grandi eventi di Santa Maria, Il completamento del polo sportivo Bascus Argius, il rifacimento del polo tennistico di via Alghero, con il nuovo campo da Padel oltre alle strutture dedicate alla ricerca nel polo [email protected] Il tutto grazie ai 4,4 milioni di euro del Piano integrato della Città Metropolitana. Di rilievo i quasi 7 milioni di euro di finanziamento per la realizzazione della nuova scuola d’infanzia e per la ludoteca. Lo sblocco di fondi Comunali per 750mila euro consentirà di proseguire gli interventi sulle strade, piazze e marciapiedi già in corso da anni, per garantire sicurezza e decoro urbano. Saranno, inoltre previsti gli interventi sul Cimitero e gli altri immobili pubblici per renderli totalmente fruibili alle varie esigenze della popolazione. Uno dei punti fondamentali sarà la totale riqualificazione dell’ex municipio di via Umberto, per il quale il Comune si aggiudico’ un finanziamento di 2 milioni di euro dalla Regione. L’immobile sarà sede del museo comunale e del centro congressuale e ambientale. Un volano di rinascita per il centro storico. La variazione ha, inoltre, previsto importanti stanziamenti per le fasce più deboli, le attività scolastiche e le leggi di settore per le persone affette dalle malattie. Verranno sostenute anche le attività di socializzazione con grande attenzione a tutte le fasce d’età, dai più piccoli agli anziani. Gli eventi culturali, che ogni anno generano forte attrazione di visitatori con importanti ricadute per le attività del paese troveranno sostegno grazie a degli stanziamenti dedicati. Anche il settore agricolo vedrà sostenute delle iniziative volte a migliorare il servizio alle imprese. Le attività artigianali avranno a disposizione un’area Pip finalmente completa e con tanti servizi a disposizione grazie ai 490mila euro del finanziamento regionale.