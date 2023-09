Super caldo sulla Sardegna, massime oltre 40 gradi e minime mai sotto i 25: ritorna l’afa insopportabile

Sulla Sardegna ritorna il super caldo, soprattutto nella zona meridionale. Dal pomeriggio di sabato 16 settembre sino a lunedì, infatti, le temperature saranno in progressivo aumento, abbattendo addirittura il muro dei 40 gradi e con le minime inchiodate tra i venticinque e i ventotto gradi. A comunicarlo è la protezione civile, è quindi in arrivo una ondata di calore ben oltre il fine settimana alle porte. L’estate non è quindi finita, nonostante siamo oltre metà settembre. E, tanto per cambiare, spunta nuovamente la lista di avvertenze: non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate fare attenzione che non siano troppo coperte. Le persone più a rischio? Gli anziani, i non autosufficienti o convalescenti, chi assume regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all’aria aperta.

Una nuova estate dietro l’angolo, quindi. Chi ne avrà la possibilità farà più di una puntata sulle spiagge isolane, mentre per chi lavora l’unico modo per sopravvivere sarà l’aria condizionata e tanta acqua.