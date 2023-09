Cagliari, primo organo trasportato con l’aereo: trapianto riuscito su un paziente sardo al Brotzu

Primo volo privato, per quanto riguarda il prelievo di un organo, in convenzione con l’Areus, in questo caso dall’ospedale Maggiore di Bologna, e rientrare in poche ore nell’Isola per portarlo in sala operatoria. Buona la prima: l’organo è stato trapiantato in mattinata su un paziente sardo. Tutto possibile grazie alla stretta collaborazione tra i medici del centro regionale trapianti e quelli della centrale operativa 118 di Areus: è stato possibile per i chirurghi del Brotzu di raggiungere in tempo utile l’ospedale emiliano e fare rientro in mattinata all’aeroporto di Elmas con l’organo, in massima sicurezza.

La direzione generale dell’azienda per l’emergenza urgenza si congratula “con gli operatori i medici della centrale operativa 118 di Cagliari e del centro regionale trapianti e del Brotzu per la grande professionalità dimostrata in questa nuova sinergia tra aziende del sistema sanitario regionale”.

FOTO: immagine simbolo