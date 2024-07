Sulla 131 fra Sestu e Elmas sul monopattino con ombrellone e sedia del mare

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

In monopattino con ombrellone e sedia da mare lungo la ss 131: all’altezza del bivio tra Sestu e Elmas un incauto viaggiatore di rientro dal mare ha attirato l’attenzione degli automobilisti che, intenti alla guida, non hanno potuto non notare il “pericolo” a due ruote. Sostenere la mobilità elettrica è un principio per il quale si battono le istituzioni come quello della sicurezza stradale che, come in questo caso, è stata ben messa da parte per far spazio a ombrellone e seduta da riportare a casa dopo una giornata trascorsa al mare. Ed è così che questo pomeriggio il conducente di un monopattino elettrico ha attirato l’attenzione degli automobilisti di passaggio che hanno ripreso l’incauto viaggiatore mentre, tranquillamente, viaggiava nella statale più trafficata della Sardegna. Rabbia e sconforto per chi ha incrociato il monopattino sulla 131: un’imprudenza che potrebbe costare cara a chi decide di sfidare traffico e norme stradali soprattutto nelle ore di punta.