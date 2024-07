Elmas, cade in strada a 83 anni: gara di solidarietà per soccorrere l’anziana

Elmas – Anziana signora di 83 anni cade in mezzo alla strada, commercianti e passanti si prodigano per aiutare la donna ferita e la figlia che, in quel momento, era con lei: “Grazie a tutti”. Un gesto che generalmente è scontato, ossia quello di correre in aiuto verso chi ne ha bisogno, ma, in una società frenetica e contrassegnata da azioni che raccontano, spesso, il contrario, quanto accaduto il 24 luglio, in una delle vie principali del paese, è degno di nota, di essere riportato. A raccontare il fatto è proprio la figlia dell’anziana donna che, pubblicamente, ringrazia la sinergia di forze di chi è intervenuto e si è prodigato sino all’arrivo dei soccorsi. Stavano attraversando la strada quando l’anziana è caduta: ecco che i commercianti di una cartoleria, di una gastronomia, di un negozio di fiori e di una rivendita di bombole “si son mobilitati per aiutarci. Hanno tenuto mia figlia di 3 anni per non farla spaventare, hanno chiamato l’ambulanza e son rimasti tutti con noi fino all’arrivo dei soccorsi. Hanno portato ghiaccio, acqua, e coperte per reggerle la testa. Grazie anche ad una OSS di cui non so il nome, che passava in auto di lì e si è fermata per prestare soccorso. Un immenso, infinito grazie di cuore a tutti” ha scritto la donna.