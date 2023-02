Sulcitana, il senso unico alternato provoca il caos: “Due ore per arrivare da Sarroch a Capoterra”. Code chilometriche e tensione, in molti arrivano tardi al lavoro. Il racconto di rabbia di un operaio della Saras: “Mi chiamo Francesco Sono un operaio che lavora in Saras, oggi ho timbrato alle 16.33 e poi subito in macchina,arrivo poco prima di air liquide ,fermi una fila inimmaginabile, fatto sta che sono arrivato a Capoterra cioè poco più di 10 km dalla raffineria.ALLE 18.30. E UNA VERGOGNA”. Da qualche giorno infatti, nella zona di Frutti d’Oro è stato istituito dall’Anas il senso alternato di marcia per lavori sulla pavimentazione stradale.