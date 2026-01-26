Una parte laterale dell’imbarcazione, uno squarcio rotondo e tutto attorno il legno bruciato: sembrerebbe proprio la parte laterale di un grosso veliero antico. Ora è adagiato in riva a una spiaggia del Sud Sardegna, per Franca Piga l’ipotesi è quella che sia stato trascinato dalla forte mareggiata.

Ecco il racconto: “Nei giorni scorsi la costa orientale e sud della Sardegna sono state travolte dal ciclone Harry, seminando disagi e devastazione un po’ ovunque.

Ieri, facendo una passeggiata in una spiaggia del Sud Sardegna ci siamo imbattute in quello che sembra il relitto di un vecchio galeone, spiaggiato e arenatosi, a seguito delle forti mareggiate.

Ho fatto tutta la disamina: il galeone è stato colpito e affondato da una cannonata.

Chissà che storia c’è dietro queste tavole di legna, che certamente erano la fiancata di un antica imbarcazione, ma soprattutto: quanti segreti custodisce il mare e la nostra amata Sardegna”.

La storia: da Samatzai in giro per tutta la Sardegna in camper per difendere il territorio dalla speculazione energetica: il viaggio di Franca Piga e la sua PillyPolly, inseparabile amica a quattro zampe, che attraverso i social racconta l’isola mettendo in mostra l’aspetto più selvaggio dei territori che visita.

Le immagini di Franca che mette al riparo il suo camper dai maxi chicchi di grandine, che il 18 agosto hanno colpito il territorio della Trexenta, sono diventate virali: riprese anche dai Tg nazionali, Franca Piga ha rischiato di riportare serie ferite ma niente l’ha fermata perché il suo mezzo a quattro ruote è parte di lei e della sua missione a favore della terra dei nuraghi. “Questa la ricorderò come quella volta in cui mi sono quasi aperta la testa come una melagrana per proteggere le finestre di casa” ha commentato Piga, “sono rientrata il 15 agosto a Samatzai per trascorrere il Ferragosto con la mia famiglia, e il 18, nel primo pomeriggio, una violenta grandinata si è scagliata su Samatzai e i comuni limitrofi, creando danni ingenti a vetture, abitazioni, viti, orti e campagne, una bufera di vento e grandine che in 15 minuti è riuscita a distruggere mesi di lavoro”.

Danni ingenti che hanno messo in ginocchio gli agricoltori del territorio e che dimostrano quanto sia fragile e vulnerabile l’intero ecosistema che ha necessità di essere protetto, tutelato, salvaguardando ciò che ancora rimane intatto e non alterato dalla mano dell’uomo. Ed è così che, in questi oltre due anni e mezzo di viaggi senza sosta, Franca Piga ha deciso di partecipare alla lotta di chi non vuole che campi, montagne e mare diventino una distesa di pale eoliche e pannelli fotovoltaici: “si” alla transazione energetica ma senza speculare su ciò che, in abbondanza, potrebbe seriamente manomettere anche il paesaggio ambientale che tutto il mondo invidia. “Una quotidianità fatta di piccole cose e grandi emozioni” spiega Piga, “da due anni e mezzo ho stravolto la mia esistenza e di conseguenza quella della mia fedelissima compagna di vita PillyPolly. Tanti sono i sacrifici e le rinunce che ho affrontato per essere dove sono adesso” ma il buon fine compensa le avversità.