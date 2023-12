Studente accoltellato a Capoterra, Garau: “Gesto che non nasce da un giorno all’altro, attenzione al malessere dei ragazzi”

Capoterra – “Intensificare gli incontri tra ragazzi, educatori e con gli adulti di riferimento di tutti gli adolescenti del paese”: le prime parole del sindaco Beniamino Garau dopo il gravissimo fatto di cronaca accaduto alle 14 presso l’Istituto di istruzione superiore “Sergio Atzeni”. Ha accoltellato un quindicenne al petto che è stato ricoverato al Brotzu in pericolo di vita, l’aggressore ha solo 14 anni, un anno in meno della vittima. Ignoti per ora i motivi, quel che è certo è “che bisogna stare in allerta e capire tutti i segnali di malessere perché queste cose purtroppo sono gesti che non si maturano da un giorno all’altro” ha espresso il primo cittadino. Anche per questo motivo, sindaco e amministrazione intensificheranno gli incontri tra ragazzi e professionisti, già messi in campo nel corso degli anni con manifestazioni, dibattiti e numerose azioni finalizzate a sensibilizzare i giovanissimi verso diverse tematiche, come quelle della violenza e del bullismo. Erano circa le 14 quando le forze dell’ordine della Stazione e Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Cagliari sono intervenute in seguito alla segnalazione di un accoltellamento tra giovani. Il 14enne, di Sarroch, incensurato, per motivi ancora sconosciuti, ha colpito al petto con un coltello da cucina il 15enne residente a Capoterra mentre in gruppo si trovavano all’uscita da Scuola. L’autore del gesto si trova attualmente in stato di fermo e la vittima è stata portata presso l’ospedale Brotzu in elisoccorso, in pericolo di vita.