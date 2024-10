Street food, bollicine e giochi: a Quartu commercianti in festa nel viale Colombo senza auto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Quartu Sant’Elena celebra il commercio locale con l’evento ‘happy birthday Via del Mare’, patrocinato dal Comune di Quartu Sant’Elena, in occasione del secondo compleanno del centro commerciale naturale della lunga strada che da via Marconi conduce sino al Poetto. L’iniziativa, promossa dal consorzio presieduto da Luca Stocchino, rappresenta un momento di festa per l’intera comunità e si terrà sabato 19 ottobre in viale Colombo, dalle 10 alle 16. Sarà una giornata di divertimento, cultura e sostenibilità. L’evento mira a promuovere il commercio ma anche a creare un’occasione di aggregazione per l’intera comunità di Quartu Sant’Elena. Durante la giornata, viale Colombo verrà chiusa al traffico tra via Bonaria e via Boito dalle 9 alle 17, garantendo così la sicurezza dei partecipanti e anche la possibilità di allestire i tanti stand delle attività che animeranno la strada durante la giornata. La manifestazione prevede un ricco programma di attività per tutte le età, con il coinvolgimento di numerosi partner e associazioni locali. Non mancheranno gli stand enogastronomici, valorizzando le tradizioni agricole e culinarie del territorio; grazie alla collaborazione con la Proloco e la Fondazione Italiana Sommelier, infatti, sarà possibile entrare a contatto con i sapori del territorio, con degustazioni di vini e prodotti tipici locali. L’intrattenimento per bambini sarà assicurato dalle associazioni Neverland, Cooperativa Sociale Laurus e Dreamland, che organizzeranno giochi, monteranno i gonfiabili e promuoveranno spettacoli di bolle di sapone per i più piccoli. Spazio anche alle attività sportive, artistiche e ricreative. L’evento ospiterà esibizioni di danza del Ballet Studio Danza, coreografie di pattinaggio del Flamingo Skating Club e dimostrazioni di Muay Thai a cura di Serra Muay Thai. Inoltre, i ragazzi dei licei locali potranno partecipare a un workshop artistico con Propositivo, creando un’opera sotto la guida di un artista esperto.

In programma anche un’esposizione di moto a cura di Lady Bikers e attività creative come la Spin Art Bike, promossa dall’associazione Quartu in Bici, che unisce il divertimento all’arte e sensibilizza sull’uso sostenibile della bicicletta. E per coinvolgere i partecipanti adulti, ecco giochi e interviste interattive, con musica live per creare un’atmosfera festosa. Si promuovono così i valori di cultura e inclusione, ma contestualmente si offre ai commercianti un’opportunità per mettersi in mostra e attrarre nuovi clienti. Inoltre, la collaborazione con associazioni come Seguimi e Quartu in Bici contribuirà a sensibilizzare i partecipanti sulle tematiche ecologiche, promuovendo pratiche sostenibili.