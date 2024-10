Meteo Casteddu, tempo pazzo sulla Sardegna: sole a Cagliari, piogge forti a Oristano e Sassari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per giovedì 17 ottobre 2024. Il cedimento dell’alta pressione favorirà l’ingresso di correnti più umide che determineranno un peggioramento dal pomeriggio con piogge che si intensificheranno in serata. Vediamo i dettagli consultando i dati degli esperti di 3Bmeteo: A Cagliari sarà una giornata molto nuvolosa, con deboli piogge che si assorbiranno in serata. E’ previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 21°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Sud. Il mare sarà mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa, con rovesci anche a carattere temporalesco che si attenueranno in serata. Sono previsti 14mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 30°C e la minima di 18°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Sudest, al pomeriggio da Sudovest. E’ prevista allerta meteo per la pioggia.

A Oristano il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, che si intensificheranno in serata. Sono previsti 15mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 18°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio. Sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 13°C. I venti saranno moderati e provenienti da Nordest per tutta la giornata. Sarà pertanto un giovedì nuvoloso e piovoso, con temperature al di sopra della media stagionale, che arriveranno a massime di 30°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon giovedì e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba.