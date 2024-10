Ottana, mini terremoto di magnitudo 1,4: “Come un’esplosione in cava”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Terremoto in Sardegna questa mattina: a 3 chilometri da Ottana la terra ha tremato. Definito anche esplosione in cava, alle 9,30 è stata registrata una scossa di magnitudo ML 1.4. A darne notizia è INGV – Terremoti che, tra le scosse registrate, pubblica anche quella avvenuta nel cuore dell’Isola. Non è la prima, anche a maggio e a giugno si sono verificati due simili episodi sempre nel territorio di Ottana. Nemmeno percepita dagli abitanti, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.2100, 9.0460, la profondità, in cui è avvenuto, è stata di 1 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.