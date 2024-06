Straordinario successo del concorso d’eleganza per auto storiche a Palazzo Doglio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Atmosfera d’ altri tempi quella che si e’ vissuta ieri sera nella stupenda cornice di Palazzo Doglio . Oltre trenta meravigliose auto d’epoca hanno sfilato davanti ad un pubblico entusiasta suscitando ammirazione e stupore . La manifestazione e’ stata organizzata dal

Rotary Club di Cagliari con il Patrocinio del Comune di Cagliari e dell’Aci – Automobile Club Cagliari , in collaborazione con Aci Historic Cagliari , Associazione Automoto d’ Epoca Sardegna , CAVS – ( Con Alfano Veicoli Storici ) , Circolo Sardo Automobili d’Epoca- SCQ e Gruppo Old Cars Friends . L’ evento ha consentito di raccogliere fondi per consentire l’ acquisto di un ambulatorio mobile attrezzato con un sistema mammografico ed ecografico di ultima generazione per consentire a tutte le donne di poter effettuare esami di screening in modo assolutamente gratuito . Sono state tantissime le collaborazioni per la realizzazione dell’ evento tra cui quella con il ” Gruppo Abbracciamo un sogno “. Sin dalle prime ore del pomeriggio le autovetture hanno raggiunto il piazzale Ichnusa , adiacente a Palazzo Doglio schierandosi in esposizione statica , mentre a partire dalle ore 16,00 hanno iniziato ad attraversare il sottopassaggio di accesso alla ” Corte ” per sfilare poi davanti alla giuria che ha potuto cosi’ valutare l’ eleganza delle autovetture ed allo stesso tempo l’ outfit degli equipaggi riferito all’ epoca di fabbricazione delle stesse. E’ stato un autentico viaggio attraverso il tempo quello che hanno regalato le automobili a partire dagli anni 20 e fino ai primissimi anni 90 . Al termine della sfilata sono state sfilate tre graduatorie rispettivamente per le auto piu’ datate , per quelle immatricolate tra gli anni 50 e settanta , per arrivare infine a quelle piu’ recenti .Nella prima categoria la vittoria e’ stata della Lancia Aprilia Pininfarina Trasformabile del 1938 , al secondo posto una ” Vale Special ” del 1933 e al terzo una Lancia Augusta del 1935 . La seconda categoriae’ stata appannaggio della Jaguar E-type prima serie del 1965 , sul secondo gradino del podio la Lancia Aurelia B24 del 1955 e sul terzo la Fiat Dino Spider 2000 . Nella terza

categoria la vittoria e’ andata alla Ferrari Testarossa del 1991 seguita dalla Ferrari 208 GTB del 1980 e dalla Porsche 964 Carrera 4/S Cabrio. La giuria si e’ poi riunita in separata sede e ha eletto la vincitrice assoluta del ” Primo Concorso di Eleganza per Automobili d’ Epoca ” che e’ stata la Lancia Aprilia Pininfarina Trasformabile del 1938 . I vincitori sono stati poi premiati rispettivamente dalle autorita’ , dai vertici del Rotary Club di Cagliari e dal Presidente della Giuria in un crescendo di applausi e ovazioni . Il prestigio delle autovetture partecipanti all’ evento e’ stato di livello assoluto grazie all’impegno profuso dei Presidenti dei Club nel presentare degli autentici gioielli che hanno fatto la storia dell’ automobilismo storico italiano ed internazionale . Impeccabile e’ stata l’ organizzazione in tutti i suoi aspetti per consentire il regolare svolgimento dell’ evento nel rispetto di tutte le norme di sicurezza .Una manifestazione

caratterizzata dalle elevate competenze e professionalita’ che ha saputo coniugare la passione per il motorismo storico con un importantissimo scopo benefico nell’ interesse di tutta la collettivita’.