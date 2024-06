Maracalagonis, installati 30 metri di passerelle dedicate alle disabilità

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ieri gli operai comunali hanno provveduto ad attrezzare le spiagge con un passaggio idoneo per chi necessita dell’uso della sedia a rotella.

“Accompagnati da Luigi Bachis di Sardegna Accessibile sempre pronto al servizio di chi ha più bisogno” ha comunicato la sindaca Fadda. Un’unica raccomandazione rivolta a tutti gli altri bagnanti, ossia quella di “lasciare libere le passerelle e integre per chi ha difficoltà motorie e non usarle come scivolo per carrelli e carrelloni.

Ora stiamo cercando le basi adeguate per gli ombrelloni sperando non vengano rubate o utilizzate impropriamente”.