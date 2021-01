Straordinario intervento: chirurgo cagliaritano trapianta due mani a una donna in Svezia

E’ un chirurgo cagliaritano ma opera in Svezia. E con grande successo. Si chiama Paolo Sassu il professionista che ha trapiantato entrambe le mani di una donna a Goteborg, la paziente è una donna di mezza età che aveva perso entrambi gli arti a causa di una grave infezione.

“Ho conosciuto a Paolo a Cagliari, per qualche anno abbiamo giocato a calcetto dal 2008 fino al 2012 quando lavorava al Marino”, scrive nella propria pagina Facebook Fabrizio Marcello, capogruppo Pd al Comune di Cagliari, “nel 2012, la Svezia lo ha chiamato a dirigere il progetto sui trapianti di mano”. L’operazione si è svolta a dicembre, ma è stata comunicata solo questi giorni quanto è stata confermato il successo dell’intervento.

“Vorrei aprire una riflessione sul fatto che i Migliori vanno via da questa terra, forse manca la Cultura? È un problema di Invidia?”, aggiunge Marcello, “È ormai una consuetudine che molti Sardi, prendono atto dell’assenza di opportunità di carriera in Italia e accettano la dipartita, con grande sofferenza. Allora perché non ci preoccupiamo per porre un argine all’esodo di massa dei giovani?