Il dramma di decine di famiglie che vivono in campagna, a poche centinaia di metri dal centro abitato e che, soprattutto quando piove, si trovano anche in estrema difficoltà per raggiungere le arterie asfaltate: la questione è emersa nuovamente dopo il maltempo dei giorni scorsi,

“la situazione ormai è critica, non è quasi più percorribile”. Zona strada dei Canadesi, “proprio due giorni fa mio padre 80enne ha avuto un malore ed è stato un grosso problema portarlo alla guardia medica – spiega una cittadina- ovviamente nessuno sarebbe riuscito a passare per raggiungere casa mia. Non chiedo certo l’asfalto ma almeno un po’ di pietre e ghiaia per riempire le voragini profonde”. Stesso problema per altri residenti di altre località periferiche, la richiesta di poter provvedere a spese proprie è stata inoltrata alle istituzioni e rispedita al mittente, impossibile passar sopra alle norme che non consentono questo passaggio. Una problematica messa in evidenza dalle famiglie coinvolte già da anni e che, sinora, non ha trovato ancora una soluzione, “della ghiaia sarebbe opportuna in tutte le strade campestri che conducono ai vari terreni agricoli dove ci sono abitazioni e anche aziende agricole, le grosse pozzanghere sono un vero ostacolo per chi vi transita” spiega un altro cittadino.