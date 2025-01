L’associazione culturale Liberanimos, con la partecipazione di Alessandro Congeddu, organizza l’evento Una Luce per Gaza, seconda edizione della Fiaccolata “Via Pacis”; sabato 25 gennaio, ore 18 a Oristano:

“Cinque stazioni per testimoniare un genocidio messo in atto non solo con bombardamenti, ma anche causato dalla sete, dalla fame e per la mancanza delle basilari condizioni igienico- sanitarie.

Le stazioni coinvolgeranno Piazza Roma (raduno), Piazza G. Corrias, Piazza Eleonora e il sagrato della Cattedrale di Oristano in via Duomo, per poi fare ritorno in Piazza Roma.

In occasione dell’antivigilia della Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale che si celebra il 27 gennaio, l’associazione culturale Liberanimos intende ricordare non solo il genocidio del popolo ebraico, ma anche i genocidi degli indiani d’America, degli Armeni, dei Namibiani, dei Musulmani bosniaci, e di tanti altri popoli.

In particolare modo, visto i fatti recenti, Liberanimos, vuole testimoniare il genocidio del popolo palestinese di Gaza e della Cisgiordania da parte dei sionisti di Israele, supportati militarmente dagli Stati Uniti e dalla maggior parte dei Paesi europei.

Con l’iniziativa della fiaccolata, come associazione diciamo a chi ci governa e rappresenta:

No a tutte le guerre, per una società pacifica e inclusiva che prediliga il rispetto dei diritti umani e della diversità fra i popoli, così come sancito dalla Costituzione italiana sulla base di quanto pensato e voluto dai Padri costituenti, che ben conoscevano gli orrori della guerra.

Ripudiamo la guerra, ricostruiamo una cultura di pace!”