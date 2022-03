Strade bombardate a Quartu: “Gomma esplosa e cerchione distrutto, chiederò i danni al Comune”

Una buca lunga, nemmeno troppo profonda, ma “micidiale”, visti i danni riportati dalla Reanult guidata da Giuseppe Cara, imprenditore edile di 49 anni. Che, con la moglie e la figlia dodicenne, racconta di “essercela vista davvero brutta”. La strada incriminata è a Quartu, Pitz’e Serra: “È la via delle scuole, che collega la zona con Flumini. Ieri sera ho preso in pieno la buca e ho sbandato, rischiando di finire nella cunetta”. Cara non stava guidando ad una velocità elevata, in caso contrario l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. Solo un grosso spavento e tanti danni: “La ruota è scoppiata, sono riuscito a fare solo altri cento metri prima di fermarmi. È da buttare, anche il cerchio è stato danneggiato, ovalizzandosi, e il gommista mi ha già detto che dovrà fare tutta la convergenza e l’equilibratura. Dovrò pagare 350 euro”.

Lì, i lavori del Comune non sono iniziati: “Ma anche in via Is Pardinas”, prosegue l’imprenditore edile. “Hanno aggiustato meno della metà della strada, lasciando poi tante buche. Anche un mese fa ho sbandato, fortunatamente i danni sono stati minori. Chiederò il risarcimento all’amministrazione comunale, qui nella zona di Flumini siam abbandonati e le strade fanno davvero pietà, sono tutte in pessimo stato”.