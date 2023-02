Strada pericolosa per la neve, si ribalta con l’auto e finisce in ospedale in codice rosso

Si è ribaltato con la sua Range Rover sport a causa della neve che ha reso pericolosa la strada ed è finito in ospedale in codice rosso. E’ successo nel pomeriggio, poco prima del bivio di Villagrande, sulla statale 389 per Lanusei. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e dell’ambulanza del 118 che ha portato l’uomo, in condizioni serie ma non in pericolo di vita, in ospedale.

Come previsto, dunque, la nuova ondata di freddo intenso e neve è arrivata, e sta colpendo in particolare il centro Sardegna dove nevica fino a due passi dal mare, come nel caso di Siniscola. Fino a domenica la morsa del maltempo non lascerà l’isola, con temperature al di sotto della media e ghiaccio nelle ore notturne.