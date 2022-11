Strada chiusa in via Porcell, rivoluzione traffico a Cagliari: i “curvoni” di via Anfiteatro saranno percorsi in salita

I curvoni di via Anfiteatro saranno percorsi in salita e non in discesa. Questa la soluzione scelta dal Comune per risolvere il problema della chiusura al traffico di via Porcell, che sta creando gravissime ripercussioni alla viabilità in centro. La notizia sul sito dell’Ansa.

Dopo la lesione alla parete del Dipartimento di Sanità Pubblica via Porcell è stata interdetta al traffico. La strada è fondamentale perché mette in relazione via Roma con la zona di san Benedetto. Ma oggi le auto in arrivo da via San Giorgio sono costrette a svoltare a sinistra in via Ospedale davanti al San Giovanni di Dio in direzione via Santa Margherita: il risultato è la viabilità congestionata tra la stessa via Santa Margherita, piazza Yenne, via Azuni e il largo Carlo Felice. Proprio nei giorni in cui apre il mercatino natalizio.

Nella riunione operativa di oggi pomeriggio il Comune ha chiesto all’Università di Cagliari di cominciare al più presto i lavori di messa in sicurezza del muro ma domani Truzzu emetterà un’ordinanza per invertire il senso di marcia del tratto di via Anfiteatro che va dal palazzo delle Scienze a viale Buoncammino.