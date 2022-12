Storie di donne per le donne, il premio Aidda va all’assessore Ada Lai

“Una donna per le donne, la passione di raccontare, con i suoi libri, storie di donne, imprenditrici del passato e del presente; una intensa carriera lavorativa, prima nell’Università, poi al Comune di Cagliari. Ha contribuito per le sue spiccate capacità organizzative e di coordinamento alla realizzazione di numerosi progetti in diversi settori come quello Sociale, Culturale e Produttivo”, queste le motivazioni del Premio AIDDA 2022 conferito questo pomeriggio di giovedì 15 dicembre a Ada Lai, in una gremita sala consiliare del Palazzo Civico di via Roma.

L’AIDDA, Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda, dedica ogni anno il premio a figure femminili che si sono distinte nei settori di arte, cultura, scienze, imprenditoria e nel sociale.

Nell’impossibilità di presenziare alla cerimonia per precedenti impegni istituzionali, il sindaco Paolo Truzzu ha voluto esprimere in un video messaggio la sua soddisfazione per l’attribuzione dell’importante riconoscimento ad “una persona che ha contribuito notevolmente alla crescita del Comune, che ha servito con dedizione l’amministrazione e per lunghi anni ha guidato i Servizi al cittadino. Tanti cagliaritani hanno avuto modo di apprezzare la sua professionalità, la sua competenza e la disponibilità a risolvere tanti problemi. Grazie per quello che hai fatto e per quello farai anche nel corso del prossimo anno in veste di assessore al Lavoro della regione Sardegna”

Sulla stessa linea anche il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco “Un ringraziamento sentito all’AIDDA che con questo premio riconosce le figure femminili che svolgono un ruolo importante e significativo. E Ada Lai questo ruolo lo ha svolto e lo svolge in molti ambiti, come dirigente, come politico e come scrittrice”

“Credo che questa sia un’occasione importante – ha sottolineato l’assessora alla Cultura Maria Dolore Picciau – Ada Lai è una donna che ha rappresentato molto nella nostra città. Ma il premio è anche un’occasione per discutere sul ruolo delle donne, al di là dei tanti luoghi comuni sul mondo femminile. Ada Lai è sicuramente l’esempio classico di come grazie al talento e alla determinazione si arriva al traguardo. Una donna che non ha rinunciato al ruolo di moglie e di mamma ma ha saputo coniugare questi ruoli con sue impegnative attività professionali”

Alla presidente AIDDA Sardegna Rosi Sgaravatti il compito di presentare la figura di Ada Lai che, dopo aver svolto incarichi di alto livello nella Pubblica Amministrazione, ricopre oggi un prestigioso incarico politico e che per lungo tempo ha scritto e scrive di figure di donne, donne di Sardegna, capaci imprenditrici che hanno lasciato un segno un profondo nel tessuto culturale e sociale. “Una donna straordinaria – ha aggiunto la presidente dell’AIDDA – e una scrittrice di grande sensibilità. Ada è sempre stata vicina alla nostra associazione, è stata sempre presente. Nessuna più di lei merita il premio, un grazie di cuore”

Visibilmente commossa Ada Lai ha ricevuto il premio dalle mani del Presidente Tocco e da Rosy Sgaravatti ” Essere qui è un bel sogno, ringrazio la mia famiglia con la quale condivido tutto. Questo premio è per particolarmente importante perché è un premio dato da donne”.