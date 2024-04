Stop alle nomine last minute e super costose in sanità: la Todde blocca tutto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Basta nomine costose e last minute in sanità: la presidente della regione Alessandra Todde blocca tutto e annuncia la riprogrammazione di servizi e incarichi con una lettera inviata a tutte le Asl. L’atto d’indirizzo sul servizio sanitario della Sardegna, protocollato lo scorso 29 marzo, invita i manager delle aziende sanitarie a limitarsi all’ordinaria amministrazione e a sospendere le procedure di conferimento di nuovi incarichi. Alcune, come le nomine di una decina di direttori di dipartimento dell’Arnas Brotzu di Cagliari, erano state ufficializzate poco prima della proclamazione degli eletti, avvenuta il 20 marzo scorso.

“Con l’insediamento della giunta regionale verra’ avviato un nuovo processo di programmazione del servizio sanitario regionale. In questa fase di transizione, quindi, si ritiene opportuno che non siano adottati provvedimenti che possano condizionare severamente la programmazione dei servizi sanitari e incidere, in termini rilevanti, sui relativi costi”, scrive Todde.