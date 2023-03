Stop alla guerra degli alberghi a Cagliari: via libera all’hotel a 5 stelle alla Scala di Ferro

Nella guerra degli alberghi vince la Scala di Ferro. E ora in viale Regina Margherita ci saranno due hotel di lusso affiancati. Ko al Tar la società Hotel Regina Margherita, che gestisce la struttura ricettiva del viale omonimo e che si era opposta al via libera rilasciato dal Comune di Cagliari alla Sca.Fe di Romano Mambrini per la realizzazione di un hotel a 5 stelle nella vecchia sede della Prefettura.

Ora il progetto può partire e sotto la struttura extralusso ci sarà un parcheggio sotterraneo di 4 piani anche a disposizione dei residenti e aprirà al pubblico un’area archeologica con resti dell’età romana.

La società Hotel Regina Margherita, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Biz, Giuseppe Martelli e Alberto Turno, aveva presentato un ricorso contro il Comune di Cagliari per l’ok alla variante urbanistica per la riconversione in struttura alberghiera del complesso immobiliare denominato “ex Scala di Ferro”. Secondo la i ricorrenti i benefici pubblici previsti dal progetto sarebbero inesistenti o, comunque, insufficienti poiché già acquisiti alla sfera pubblica. Ma i giudici hanno respinto il ricorso.

E ora il progetto potrebbe partire. Sotto l’albergo extralusso troverà spazio un multipiano interrato (4 piani) ad uso pubblico con 113 stalli per auto e moto. Una piano sarà riservato ai residenti della Marina, il resto sarà aperto e disciplinato da tariffe, in base ad un regolamento approvato dal consiglio comunale. L’accesso al parcheggio interrato sarà garantito da 2 varchi: uno in viale Regina Margherita e l’altro in via Torino.

Tutti i piani interrati destinati a parcheggio ad uso pubblico saranno operativi e aperti al pubblico H24. Il piano -1 dovrà avere una contabilità separata rispetto ai piani -2 e -4, perché sarà destinato ad ospitare gli utenti abbonati (con possibilità di abbonamento mensile o annuale), riservando la priorità alla popolazione residente del quartiere Marina e, e i parcheggi per i disabili. I piani -2 e -4 invece saranno accessibili a chiunque, senza possibilità di formulare abbonamenti mensili o annuali, regolati da una tariffazione oraria, prevedendo la possibilità di usufruire gratuitamente del parcheggio per i primi sessanta minuti di sosta. La fascia notturna invece sarà regolata da una tariffa unica dalle ore 23 alle ore 8 del mattino.