“Stop ai voli verso l’Italia per il Coronavirus, 20 atleti sardi bloccati a Capo Verde” 

A Capo Verde voli verso l’Italia sospesi per il Coronavirus. Tre settimane di stop, così ha deciso il Governo dello stato africano: e, tra chi si trova bloccato a tanti chilometri di distanza da casa, ci sono anche “venti atleti sardi, partiti una settimana fa per una competizione mondiale di kite surf. Ieri, al momento del rientro, hanno scoperto che tutti i voli per l’Italia erano stati cancellati per Coronavirus”. A raccontare la vicenda è l’ex presidente sardo Mauro Pili. “Si attende l’intervento della Farnesina per sbloccare la situazione che appare davvero paradossale considerato che si tratta di rientrare nel proprio paese d’origine. Il governo dell’arcipelago turistico, nell’Africa occidentale, ha deciso di sospendere per tre settimane i voli dall’Italia”. Impossibile sapere quando potranno arrivare nuove comunicazioni in merito, anche perché, nel decreto del Consiglio dei ministri del paese, “la situazione sara’ rivalutata in base all’evoluzione del Coronavirus in Italia”.

Bisognerà attendere, quindi. I venti sardi stanno bene e aspettano di poter rientrare nell’Isola: “Capo Verde è collegata all’Italia da voli charter e da quelli della compagnia nazionale Cabo Verde Airlines”, osserva Pili, “siamo alla follia, adesso bloccano i rientri”.