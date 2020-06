Stintino, il Grig chiede la decadenza della concessione demaniale della spiaggia del Gabbiano

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha chiesto al Comune di Stintino (1 giugno 2020) la pronuncia di decadenza della concessione demaniale marittima relativa alla spiaggia del Gabbiano, nei giorni scorsi oggetto di un sequestro preventivo da parte della Stazione dei Carabinieri di Stintino (art. 354 cod. proc. pen.) a causa di lavori di ripascimento con sabbia di ignota provenienza e accertata incompatibilità senza alcuna autorizzazione.

Oltre agli aspetti penali e amministrativi, che per legge dovranno portare al ripristino ambientale, in caso di violazioni di legge è prevista la decadenza della concessione demaniale (art. 47, comma 1°, lettera f, del codice della navigazione), in base all’accertamento delle condizioni di legge, secondo giurisprudenza costante.

Per opportuna conoscenza sono stati informati la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Sassari, alla Capitaneria di Porto di Porto Torres e la Stazione di Stintino dei Carabinieri.

Oltre alle sanzioni penali e amministrative del caso, nonché il ripristino ambientale, la decadenza immediata dalla concessione demaniale marittima appare davvero d’obbligo.