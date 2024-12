Chi è disposto a considerare la malattia, anche grave, come un’opportunità?

Certo, fatta così, a bruciapelo, la domanda può provocare reazioni incredule e, diciamo la verità, un sano desiderio di considerare chi la formula, un provocatore. È comprensibile.

Ma occorre riflettere: «La malattia ci trova lì dove siamo. Quando è toccato a me, ho capito che potevo viverla come una circostanza avversa e fino a un certo punto irritante o, al contrario, come un’immensa e immeritata occasione per imparare. Ho deciso che la mia prospettiva sarebbe stata la seconda».

A pronunciare queste parole è una dottoressa africana che ha voluto lasciarle come testimonianza a un collega.

Se facessi questa domanda a qualsiasi malato oncologico cosa risponderebbe?

Io me la sono fatta… inizialmente pensi “perché proprio a me?”, ti arrabbi, piangi. Poi dopo aver metabolizzato ti fermi e pensi che è una lotta che devi affrontare e che sicuramente ti cambierà la vita.

In meglio o in peggio? Questo non si può sapere prima, ma devi essere positivo. La testa aiuta tanto nel percorso…