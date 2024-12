Cagliari, l’assalto dei fast food nel centro storico: il Kentucky apre nel posto, selezione per i posti di lavoro. Il re del pollo apre nel Corso, Cagliari diventa sempre di più la città del food: un altro colosso commerciale per cambiare l’identità della strada dove un tempo regnavano gli artigiani. Sul sito sardalavoro.it, l’azienda Kfc ha creato una pagina di ricerca per assumere operatori banco, sala e cucina nel nuovo mega negozio a due passi da Piazza Yenne. In una zona dove già opera il Mc Donald’s, in quella che diventa la vera sfida gastronomica. Pollo contro hamburger. E diversi giovani cagliaritani saranno presto assunti da Kfc. Sono previsti contratti di assunzione part time da 20 e 24 ore.