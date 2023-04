Statuto speciale della Sardegna, l’emendamento non passa: nessuna spesa regionale da 800 mila euro

Nessuna spesa da 800 mila euro. Contrariamente alle indiscrezioni circolate ieri in consiglio regionale, non è passato l’emendamento alla legge di Stabilità che autorizzava la spesa da 800 mila euro per la celebrazione del 75esimo anniversario dello Statuto speciale della Sardegna. Il documento stanziava 500 mila euro per le celebrazioni vere e proprie e 300 mila per il gruppo editoriale L’Unione Sarda per la realizzazione di un progetto culturale in lingua sarda. Ma non è passato.

La legge di Stabilità ha causato bagarre e stati momenti di tensione ieri in consiglio regionale. Nel mirino dell’opposizione le spese delle giunta e della maggioranza.

Ieri è stato il turno delle celebrazioni di Sa die de sa Sardigna. La giornata dell’orgoglio sardo, le cui celebrazioni quest’anno saranno spalmate in tre giorni dal 28 al 30 aprile, garantirà l’arrivo di 500mila euro a solo sei Comuni interessati dalle vicende storiche: Cagliari (260mila euro), Bono (5mila), Sassari (45mila), Oristano (80mila), Nuoro (80mila) e Barumini (30mila). Ma durante la seduta della commissione Cultura del Consiglio regionale, che ha approvato il calendario, è scoppiata la polemica, con l’opposizione di centrosinistra che ha protestato per il mancato coinvolgimento degli altri comuni.