Statale 131, scatta la demolizione delle spalle del cavalcavia di Nuraminis: ecco come cambia la circolazione da domani

Per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza e per limitare i disagi, gli interventi saranno eseguiti in orario notturno, tra le 17:00 e le 5:00 del giorno successivo, e prevedono la chiusura alternata delle carreggiate in due fasi