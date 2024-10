Sardegna, ora sciopera anche il mondo dell’istruzione e della ricerca: tutti in piazza

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Giovedì sarà una giornata di sciopero in tutta Italia e anche in Sardegna per il comparto Istruzione e Ricerca: il giusto contratto e un lavoro stabile sono tra le principali le ragioni della mobilitazione proclamata dalla Flc Cgil e articolata nelle diverse regioni con manifestazioni territoriali. Nell’isola sono previsti presìdi a partire dalle 10, a Villanovafranca, in piazza Risorgimento, a Oristano in piazza Roma, a Nuoro in piazza Vittorio Emanuele e a Santa Teresa Gallura, davanti all’istituto comprensivo.

“A incrociare le braccia saranno le lavoratrici e i lavoratori della scuola, dell’università, degli enti di ricerca, delle accademie, dei conservatori e delle scuole non statali con contratto Aninsei”, spiega la segretaria regionale Flc Cgil Emanuela Valurta sottolineando che le motivazioni dello sciopero sono sostanziate dai tagli a tutti i settori della conoscenza previsti nella legge di bilancio del governo Meloni.

“In particolare, gli effetti della manovra si scaricherebbero sull’Università, la Ricerca e l’Alta formazione artistica e musicale, con un taglio del 5 per cento del turn over che negherebbe ogni prospettiva di stabilizzazione per migliaia di precari”, spiega la segretaria. Oltre a questo, il governo vorrebbe imporre un taglio secco nelle scuole di ben 5660 docenti e 2174 lavoratori e lavoratrici Ata, “una riduzione che andrà a peggiorare le già gravi condizioni in cui si svolgono le attività scolastiche”.

La Flc Cgil sottolinea che “tutto ciò tutto accade nel momento in cui i progetti del Pnrr dedicati al sistema scolastico dovrebbero entrare nel vivo ma le scuole hanno grandi difficoltà a realizzare i progetti assegnati proprio a causa della carenza di organico”. A questo si aggiungono gli ulteriori tagli ai posti di lavoro che derivano dal dimensionamento della rete scolastica.

Non va meglio sul fronte contrattuale: “Nessuna risorsa aggiuntiva, nonostante un’inflazione al 18% che nell’ultimo triennio ha eroso il potere d’acquisto dei salari”. Il personale dei settori del comparto Istruzione e ricerca dovrà accontentarsi degli esigui finanziamenti già previsti, che consentano di coprire appena un terzo dell’inflazione per il triennio e che, per la scuola, prevedono incrementi minimi (l’anno scorso 80 euro lordi al mese e quest’anno 55) e per giunta soltanto per i docenti. “In questo modo – denuncia la segretaria regionale Flc Cgil – si continua a perpetrare un’ignobile discriminazione nei confronti di oltre 200 mila lavoratori e lavoratrici che garantiscono, come i docenti, la funzionalità dei servizi nella scuola”.

Per tutte queste ragioni il settore sarà in sciopero giovedì 31 ottobre: “E’ indispensabile valorizzare il lavoro del personale anche dal punto di vista salariale – conclude Emanuela Valurta – non basta indignarsi quando l’Ocse dice che l’Italia è il Paese che paga di meno gli insegnanti, occorre dedicare più risorse ai contratti e stabilizzare i precari, perché un Paese che non investe in conoscenza non ha futuro”.