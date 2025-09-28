Ripreso da una dash cam e postato in rete, il grave episodio ripropone la tematica della sicurezza stradale ampiamente ignorata, declassata nonostante i numerosi incidenti, anche mortali, che costantemente macchiano l’asfalto di sangue.

La Statale 554 terra di nessuno: ecco in diretta le folli manovre messe in atto da chi non vuole attendere pochi minuti al semaforo, mettendo a rischio la sua vita e quella degli altri.

Chi percorre la trafficatissima arteria racconta ogni giorno di episodi simili, sorpassi impossibili, corse sfrenate e anche pedoni che attraversano imprudente la strada anche quando oramai è già buio.

Non esistono, insomma, se non in pochi casi, strade pericolose, soprattutto se dotate di un asfalto lineare, segnaletica orizzontale e verticale, spartitraffico come in questo caso, bensì il vero pericolo è costituito da chi non rispetta le più semplici regole e norme imposte dal codice della strada.