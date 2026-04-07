Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina dopo le ore 8 sulla Strada Statale 196.

All’altezza del km 27, in territorio di Villacidro, un furgone Fiat Iveco Daily, condotto da un quarantacinquenne, è entrato in collisione con una Ford Fiesta alla cui guida si trovava un trentatreenne. Dopo l’impatto il furgone si è ribaltato.

I conducenti sono stati soccorsi dal Personale Sanitario del Servizio Territoriale di Emergenza e per uno di loro si è reso necessario il trasferimento in ospedale con l’elisoccorso in codice rosso. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sul posto le forze dell’ordine per gli adempimenti di competenza.