Scene sempre più frequenti e preoccupanti sulla SS 130, dove si assiste all’ennesimo episodio di uso improprio del monopattino elettrico. Questa volta la segnalazione arriva da un automobilista incredulo, che alle 7:30 del mattino ha ripreso con il cellulare un mezzo elettrico sfrecciare a pochi centimetri dalla sua auto, lungo un tratto ad alto scorrimento. Il video, inviato alla redazione di Casteddu Online, mostra chiaramente il monopattino viaggiare sul bordo della carreggiata, nel bel mezzo del traffico mattutino. Un orario critico, in cui la strada è percorsa da centinaia di veicoli diretti verso il posto di lavoro, spesso a velocità elevate. Una situazione che mette a rischio non solo chi guida questi mezzi leggeri, inadatti a contesti del genere, ma anche gli automobilisti che devono improvvisamente evitarli.

“È assurdo – denuncia l’automobilista – mi chiedo come sia possibile che venga permesso tutto ciò. I controlli ? Sono inesistenti”. L’episodio è solo l’ultimo di una lunga serie che solleva un problema ormai strutturale: l’utilizzo selvaggio dei monopattini su strade non adatte alla loro circolazione. La mancanza di controlli, unita a una regolamentazione ancora troppo blanda, sta trasformando quella che poteva essere una risorsa per la mobilità sostenibile in un pericolo quotidiano. Serve un intervento urgente: più vigilanza, regole chiare e una maggiore consapevolezza da parte degli utenti. Prima che l’ennesima imprudenza si trasformi in tragedia.